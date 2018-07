Brüssel (AFP) Der Westen erwartet von Russland im Ukraine-Konflikt jetzt konkrete Schritte zur Stabilisierung der Lage und droht andernfalls mit verschärften Sanktionen. Die sieben führenden Industriestaaten (G-7) erklärten bei ihrem Gipfel am Mittwochabend in Brüssel ihre Bereitschaft zu "zusätzlichen" und "bedeutsamen" Maßnahmen. Russlands Staatschef Wladimir Putin habe nun die Möglichkeit, in die Grenzen des internationalen Rechts zurückzukehren, sagte US-Präsident Barack Obama.

