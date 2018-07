Paris (AFP) Fernsehaufnahmen von den D-Day-Feiern in der Normandie werden den interessierten Medien nun doch gratis zugänglich gemacht. Die französischen Sender TF1 und France Télévisions erklärten am Mittwoch, sie würden die Bilder auf Aufforderung des französischen Präsidialamtes zur Verfügung stellen. Internationale Nachrichtenagenturen wie Associated Press (AP)und Agence France-Presse (AFP) hatten Ende Mai gegen die ursprünglich geplante Kostenpflicht für eine Live-Übertragung der Zeremonien zum 70. Jahrestag des D-Day protestiert.

