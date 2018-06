Brüssel (AFP) Als Reaktion auf den Angriff auf das Jüdische Museum in Brüssel hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) eine engere Zusammenarbeit der EU-Staaten gegen zurückkehrende Syrien-Kämpfer angekündigt. "Aus der abstrakten Gefahr der Bedrohung durch 'foreign fighters' (ausländische Kämpfer) ist eine konkrete Gefahr geworden", sagte de Maizière am Donnerstag bei einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. "Und daraus müssen wir alle Konsequenzen ziehen." De Maizière kündigte an: "Das werden wir jetzt sehr schnell auswerten und noch im Juli zu Beschlüssen kommen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.