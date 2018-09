Brüssel (AFP) Aufgerüttelt durch den Angriff auf das Jüdische Museum in Brüssel wappnen sich die EU-Staaten gegen zurückkehrende Kämpfer aus dem syrischen Bürgerkrieg. Die Innenminister von Deutschland und acht anderen Mitgliedstaaten vereinbarten am Donnerstag in Luxemburg schärfere Sicherheitsvorkehrungen, wie der EU-Antiterrorbeauftragte Gilles de Kerchove mitteilte. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte dazu, aus der "abstrakten Gefahr der Bedrohung" durch ausländische Kämpfer sei "eine konkrete Gefahr geworden".

