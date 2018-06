Bonn (AFP) Nach Vorwürfen zu Fleisch-Betrug und Tierquälerei zieht Neuland Konsequenzen. Der für Süddeutschland zuständigen Vermarktungsgesellschaft Neuland Süd solle "wegen schwerwiegender Verstöße" die Lizenz zur Nutzung des Neuland-Logos entzogen werden, teilte der Verein am Donnerstag mit. Dies werde derzeit juristisch geprüft. "Wer sich versucht, an Regeln vorbeizumogeln, egal mit welcher Motivation, der gehört nicht in die Neuland-Familie", hieß es in einer Erklärung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.