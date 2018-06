Paris (AFP) Der Küstenort Ouistreham, in dem am Freitag der 70. Jahrestag der Alliierten-Landung in der Normandie gefeiert wird, hat für Frankreich eine ganz besonderer geschichtliche Bedeutung. Denn am Strand der kleinen Gemeinde, dem die Alliierten den Codenamen Sword gaben, landete am 6. Juni 1944 die einzige am D-Day beteiligte französische Einheit. Die 177 Freiwilligen des Kommandos Kieffer kämpften an der Seite von rund 28.500 britischen Soldaten. Benannt wurde das Kommando nach seinem Anführer, dem Korvettenkapitän Philippe Kieffer.

