Mainz (AFP) Nach ihrem Erfolg bei der Europawahl kann die AfD einer neuen Umfrage zufolge auch auf den Einzug in den Bundestag hoffen. Die euroskeptische Partei käme laut dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Politbarometer aktuell auf fünf Prozent, wenn am Sonntag der Bundestag gewählt würde. Dies wäre ein Punkt mehr als im vorherigen Politbarometer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.