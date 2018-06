Hamburg (AFP) Die Konkurrenten der Deutschen Post DHL haben auf die Einführung des Paketkastens reagiert: Hermes, DDP, UPS und GLS wollen in einer Allianz im Laufe des Jahres eine Alternative zu dem neuen Angebot der DHL präsentieren, wie die Unternehmen am Donnerstag gemeinsam in Hamburg mitteilten. Das Konkurrenzprodukt wird demnach womöglich Paket-Box getauft.

