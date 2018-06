Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat mit scharfer Kritik auf neue Pläne für den Bau tausender israelischer Siedlerwohnungen in den Palästinensergebieten reagiert. Die EU sei "zutiefst enttäuscht" angesichts der Baupläne für das Westjordanland und Ostjerusalem, hieß es am Donnerstagabend in einer Erklärung der Behörde von EU-Chefdiplomatin Catherine Ashton. Dies sei für die Bemühungen im Friedensprozess "nicht hilfreich".

