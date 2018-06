Montréal (SID) - Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton (Großbritannien) und Nico Rosberg (Wiesbaden) sind nach sechs Silberpfeil-Siegen in Serie auch beim Großen Preis von Kanada am Sonntag (22.00 Uhr/RTL und Sky) klare Favoriten. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Erfolg von Ex-Weltmeister Hamilton eine Quote von 1,55, sollte Rosberg seinen dritten Saisonsieg feiern, zahlt bwin das 2,90-Fache des Einsatzes zurück.

Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) bleibt weiter in der Außenseiterrolle. Die Quote auf den ersten Saisonsieg des Red-Bull-Piloten steht lediglich bei 17:1, so viel würde auch ein Erfolg seines Teamkollegen Daniel Ricciardo (Australien) bringen.

Hamilton ist mit einer Quote von 1,45 auch weiterhin klarer Favorit auf den Weltmeister-Titel - der in der WM-Gesamtwertung knapp führende Rosberg kommt auf eine Quote von 2,55.