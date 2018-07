Paris (AFP) Einen Tag vor den großen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Alliierten-Landung in der Normandie ist der russische Präsident Wladimir Putin mit dem britischen Premierminister David Cameron zusammengekommen. Die beiden Politiker trafen sich am Donnerstagabend in einem Privatbereich des Flughafens Charles-de-Gaulle in Paris, wie aus Flughafenkreisen verlautete.

