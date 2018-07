Barcelona (SID) - Der spanische Spitzenklub FC Barcelona hat auf der Suche nach Verstärkungen die beiden Fußball-Nationalspieler Marco Reus (25) von Borussia Dortmund und Thomas Müller (24) von Bayern München ganz oben auf dem Wunschzettel stehen. Das berichtet El Mundo Deportivo. "Der deutsche Weg" soll Barca nach dem ersten titellosen Jahr seit 2007 zurück in die Erfolgsspur führen. Beide würden perfekt in das Konzept des neuen Trainer Luis Enrique passen.

Müller hatte zuletzt Klarheit über seine Rolle beim deutschen Meister in der Zukunft gefordert und war auch mit Englands Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht worden. Der WM-Torschützenkönig von 2010 hat noch einen Vertrag bis 2017 in München. "Ich steh' jetzt sicher nicht vor dem Absprung, kann aber auch keine Garantie für alle Zeiten abgeben", so Müller im Stern.

Reus, der von der Spielergewerkschaft VDV zum Spieler der Saison gewählt worden war, hat ebenfalls bis 2017 einen Vertrag beim BVB, allerdings soll dieser eine Ausstiegsklausel beinhalten. Sein ehemaliger Mönchengladbacher Teamkollege Marc-André ter Stegen steht bereits bei Barca unter Vertrag.