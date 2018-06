São Paulo (SID) - Brasiliens Weltmeistercoach Luiz Felipe Scolari hat sich als Fan von "Kloppo" geoutet. "Ich finde Jürgen Klopp außergewöhnlich. Ganz wunderbar", sagte der 65-Jährige, der die Selecao bei der Heim-WM zum sechsten WM-Titel führen will, der Rheinischen Post. Klopp sei "wirklich ein außergewöhnlicher Trainer mit Gespür für Teambuilding und Mannschaftsführung".

Gerne würde sich Scolari davon selbst einmal ein Bild machen. "Am liebsten würde ich mal eine Woche beim BVB hospitieren, um mir anzusehen, wie er eine Mannschaft führt, welches Gefühl er zu den Spielern aufgebaut hat", sagte der Coach, der Brasilien 2002 bei der WM in Japan und Südkorea mit einem 2:0-Finalsieg gegen Deutschland zum Triumph geführt hatte.

Begeistert ist Scolari auch von seinem Abwehrchef Dante. Der Bayern-Profi habe sich beim Confed-Cup innerhalb und außerhalb der Mannschaft exzellent präsentiert, auch deshalb gehöre er zum WM-Aufgebot. Das Ziel sei natürlich der Titel, "und wenn wir dazu wieder wie im Finale 2002 die deutsche Mannschaft schlagen müssen".

Die großen Erwartungen im größten Land Südamerikas sieht Scolari gelassen: "Ich habe Vertrauen in meine Arbeit, ... und ich habe Vertrauen in unser Land, in unsere Menschen, die uns tagtäglich begleiten und darauf hoffen, dass sich unsere Selecao würdig erweist, eine WM im eigenen Land zu spielen. Und die davon träumen, den Titel zu gewinnen. Ohne dieses Vertrauen geht es nicht."