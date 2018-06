Brüssel (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industriestaaten haben die Brutalität des syrischen Regimes von Präsident Baschar al-Assad scharf verurteilt. In einer Erklärung wird die angebliche Wiederwahl Assads als "Scheinwahl" bezeichnet. Es gebe für Assad keine Zukunft in Syrien, heißt es. Das Regime sei für den Tod von mehr als 160 000 Menschen verantwortlich. Assad hat die Präsidentschaftswahl in dem Bürgerkriegsland erwartungsgemäß haushoch gewonnen. Die Wahl wurde nur in Regionen abgehalten, in denen Regierungstruppen die Kontrolle ausüben.

