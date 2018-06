Berlin (dpa) - Der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages will heute erneut über eine Anhörung des früheren US-Geheimdienstlers Edward Snowden sprechen. Union und SPD wollen ihn zu einem Vorgespräch in Moskau treffen. Grüne und Linke fordern dagegen die Regierung auf, die Voraussetzungen für eine reguläre Vernehmung Snowdens in Deutschland zu klären. Mit der Einleitung von Ermittlungen hat eine mögliche Vernehmung Snowdens in Deutschland neue Brisanz erhalten. Generalbundesanwalt Harald Range sagte: Zeugen könnten zwar Aussagen verweigern, müssten aber erscheinen.

