Washington (dpa) - Ein Sonnencreme-Verbot an einer Schule im US-Bundesstaat Texas hat eine Mutter in Rage gebracht. Ihre Tochter sei wegen der Vorschrift mit einem starken Sonnenbrand von einem Ausflug nach Hause gekommen. Das berichtete der TV-Sender CBS Houston. Die Schule erlaubt nur Schülern mit ärztlichem Attest, Sonnenmilch mitzubringen. Sonnenschutzmittel sei eine giftige Substanz und diese könnten sie nicht in ihrer Schule zulassen, sagte eine Sprecherin. Es handele sich um eine Sicherheitsmaßnahme, da andere Kinder auf die Mittel allergisch reagieren könnten.

