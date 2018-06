London (AFP) Wegen Brandverdachts ist der höchste Wolkenkratzer Westeuropas, der Shard-Tower in London, am Donnerstag vorübergehend evakuiert worden. Ausgelöst wurde der Großeinsatz der Rettungskräfte am Vormittag durch Rauchentwicklung im Kellergeschoss des 310 Meter hohen Gebäudes, wie die Feuerwehr mitteilte. Fast 900 Menschen wurden aus dem Shard-Tower in Sicherheit gebracht. Der Brandverdacht bestätigte sich nicht, am Nachmittag konnten alle wieder ins Gebäude zurückkehren.

