Aden (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlicher Al-Kaida-Kämpfer sind im Jemen am Donnerstag zwölf Soldaten und ein Zivilist getötet worden. Die Angreifer hätten einen Kontrollposten nahe dem Dorf Bajhan in der südlichen Provinz Schabwa mit automatischen Waffen attackiert, erklärte ein Vertreter der Sicherheitskräfte. Mehrere weitere Soldaten und Polizisten seien dabei verwundet worden. In Schabwa sowie in der benachbarten Provinz Abjan läuft derzeit eine großangelegte Offensive des Militärs, um die Extremisten aus Dörfern und Städten zu verdrängen.

