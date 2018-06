Montreal (AFP) Auf offener Straße hat ein Mann in Kanada das Feuer auf Polizisten eröffnet und drei Beamte erschossen. Bei dem Blutbad in Moncton im Osten des Landes wurden zudem zwei Polizisten verletzt, der Täter konnte fliehen. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften fahndete am Donnerstag nach dem 24-Jährigen. Die Behörden riefen die Einwohner eindringlich auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Schulen blieben geschlossen.

