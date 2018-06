London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. (88) reist mit dem Zug zu ihrem Staatsbesuch in Frankreich.

Bevor sie am Donnerstag in London in den Eurostar stieg, enthüllte die Queen eine Plakette, die an den 20-jährigen Geburtstag der Eröffnung des Eurotunnels erinnern soll. Er verbindet Großbritannien mit dem europäischen Festland.

Die Königin und ihr Mann Prinz Philip, die erste Klasse fahren, reisen am Freitag in die Normandie. Dort wollen sie an den Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten teilnehmen. Der Eurotunnel war am 6. Mai 1994 offiziell eröffnet worden.