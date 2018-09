Genf (AFP) Nach dem gewaltsamen Tod eines Schweizer Mitarbeiters des Roten Kreuzes im libyschen Sirte setzt die Hilfsorganisation ihre Einsätze in dem Land vorübergehend aus. Für die Zeit der Prüfung der Sicherheitslage vor Ort werde es keine "Bewegung" des Personals geben, sagte ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), David-Pierre Marquet, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe aber keine Pläne, die Arbeit in Libyen dauerhaft einzustellen.

