Montréal (dpa) - Weltmeister Sebastian Vettel und sein Red-Bull-Team können für das Formel-1-Rennen in Kanada mit einem stärkeren Motor rechnen.

"Der Verbesserungsprozess soll in Kanada abgeschlossen werden. Das gibt uns zum ersten Mal die Gelegenheit zu sehen, wo wir uns im Vergleich mit der Konkurrenz befinden", zitierte das Fachmagazin "Auto, Motor und Sport" Renaults Streckenchef Remi Taffin in Montréal. In den vergangenen vier Rennen hätte der Motorenpartner des Titelverteidigers schon einige Updates gebracht.

Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Kanada, wo ein leistungsstarker und zuverlässiger Antriebsstrang sehr wichtig ist, soll das überarbeitete Paket im Kampf mit den dominierenden Silberpfeilen zum Tragen kommen. "Wir haben hier einige neue Teile im Gepäck, die unsere Standfestigkeit verbessern sollten. Wie schon in den vergangenen Rennen wurde auch die Software weiterentwickelt, was zu Fortschritten in Sachen Fahrbarkeit und beim Energie-Management führt", erklärte Taffin weiter.

Vettel hat in dieser Saison heftig mit seinem störrischen Wagen zu kämpfen. Vor allem der Antriebsstrang bereitet ihm immer wieder Probleme. Schon zweimal ist der Heppenheimer 2014 ausgeschieden. In der WM-Wertung liegt der 26-Jährige nur auf Platz sechs.

