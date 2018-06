Kathmandu (AFP) Am Weltumwelttag haben Aktivisten, Abgeordnete und Schulkinder in Nepal einen neuen Rekord im Baum-Umarmen aufgestellt. Genau 2001 Menschen hätten sich beteiligt und sich zwei Minuten lang an Bäume gekuschelt, erklärte Organisator Thaneswar Guragai am Donnerstag. "Einfach einen Baum zu drücken, das bringt vielleicht nicht viel. Aber es schärft das Bewusstsein", befand der nepalesische Parlamentarier Krishna Bahadur Chhantel Thapa.

