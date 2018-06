Ankara (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani wird am Montag zu seinem ersten Besuch in der Türkei erwartet. Bei dem Besuch in Ankara werde Ruhani auch den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen, sagte ein türkische Regierungsvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wird der iranische Präsident von einer großen Delegation von Ministern begleitet werden. Im Januar hatte Erdogan Teheran besucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.