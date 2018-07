Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Kreditvergabe an Unternehmen in der Eurozone mit einer Reihe von Maßnahmen ankurbeln. Darunter sind zwei Notenbankkredite mit vierjähriger Laufzeit für Banken in der Eurozone, wie EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main sagte. Daran geknüpft sei die Bedingung, dass das Geld an Unternehmen aus der Realwirtschaft verliehen werde. Außerdem werde die EZB die Banken noch bis Ende 2016 unbeschränkt kurzfristig mit Liquidität versorgen.

