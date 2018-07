Kiew (AFP) Nach Angriffen prorussischer Separatisten hat der ukrainische Grenzschutz drei Grenzübergänge nach Russland geräumt. Nach Angriffen in der Nacht seien die Übergänge von Tscherwonopartysansk, Doljanski und Tscherwona Mogyla in der Region Lugansk geräumt und vorübergehend geschlossen worden, erklärte der Grenzschutz am Donnerstag. Es gebe in der Grenzregion eine "Konzentration einer großen Zahl von Terroristen". Die Grenzschützer seien "permanenten Schüssen" ausgesetzt und ihre Familien würden bedroht.

