San Francisco (AFP) Google will das Ausspionieren von E-Mails erschweren und hat dafür eine Erweiterung seines Internet-Browsers Chrome entwickelt. Dieses sogenannte Plug-in namens "End-to-End" stellte Google am Mittwoch in einer ersten Testversion ins Netz. Entwickler sind nun aufgerufen, das Plug-in zu testen und zu bewerten.

