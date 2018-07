Washington (AFP) Die USA haben einen neuen Chef-Gesandten für Kuba ernannt. Die US-Vertretung in der kubanischen Hauptstadt Havanna soll künftig von dem Karriere-Diplomaten Jeffrey DeLaurentis geleitet werden, wie das State Department in Washington am Mittwoch mitteilte. DeLaurentis löst den derzeitigen US-Gesandten John Caulfield ab, dessen Mission im Juli endet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.