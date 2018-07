Washington (AFP) Der Senat in Washington hat die neue US-Gesundheitsministerin Sylvia Mathews Burwell bestätigt. Die Kongresskammer stimmte am Donnerstag nach einem weitgehend geräuschlosen Bestätigungsverfahren mit 78 zu 17 Stimmen für Burwell, die zuvor als Budgetchefin von Präsident Barack Obama im Weißen Haus tätig war. Ihre Vorgängerin Kathleen Sebelius hatte im April nach Kritik an dem chaotischen Start von Obamas Gesundheitsreform ihr Amt niedergelegt.

