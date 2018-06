Vatikanstadt (AFP) In einer D-Day-Botschaft hat Papst Franziskus am Donnerstag den Kampf der alliierten Soldaten gegen die "Barbarei der Nazis" gewürdigt. Das Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 70 Jahren sei eine Mahnung daran, "dass der Ausschluss Gottes aus dem Leben und den Gesellschaften der Menschen nur Tod und Leiden bringen kann", schrieb Franziskus an die Vertreter der katholischen Kirche in Frankreich.

