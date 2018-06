Treviso (SID) - Nationalspieler Niels Giffey sowie drei weitere deutsche Basketball-Hoffnungen spielen am Pfingstwochenende beim 12. Eurocamp in Treviso/Italien (7. bis 9. Juni) und wollen die NBA-Scouts auf sich aufmerksam machen. Vertreter von allen 30 Klubs aus der nordamerikanischen Profiliga werden rund drei Wochen vor dem NBA-Draft (26. Juni) die europäischen Talente begutachten.

Neben Giffey, der im Frühjahr mit den UConn Huskies zum zweiten Mal die US-College-Meisterschaft gewonnen hatte, sind auch Philipp Neumann von Bundesliga-Play-off-Halbfinalist EWE Baskets Oldenburg, Johannes Voigtmann (Frankfurt Skyliners) und Daniel Mayr (Science City Jena/2. Liga) dabei. Beim Eurocamp müssen die Spieler unter anderem Athletik-Tests und Spiele absolvieren.

Derzeit spielen rund 30 ehemalige Eurocamp-Teilnehmer, darunter Serge Ibaka (Spanien/Oklahoma City Thunder), Danilo Gallinari (Italien/Denver Nuggets) und Nicolas Batum (Frankreich/Portland Trail Blazers), in der NBA. Batum und Gallinari werden in diesem Jahr in Treviso mit den Youngstern trainieren.