Sarajevo (AFP) Ein früheres Mitglied einer muslimischen Spezialeinheit ist in Bosnien wegen Kriegsverbrechen während des Bosnienkrieges (1992-1995) zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Edin Dzeko wurde am Freitag von dem Richter Saban Maksumic schuldig gesprochen, in dem kroatischen Dorf Trusina an der Ermordung von Kriegsgefangenen und Zivilisten beteiligt gewesen zu sein. Der heute 42-Jährige war während des Krieges Mitglied der Spezialeinheit Zulfikar, die im April Trusina angriff und dabei mindestens 22 gefangene Soldaten und Zivilisten tötete.

