São Paulo (AFP) Eine Woche vor dem Anpfiff des WM-Auftaktspiels droht der brasilianischen Metropole São Paulo der Verkehrsinfarkt. Die U-Bahn-Beschäftigten streikten am Freitag den zweiten Tag in Folge, um ihrer Forderung nach höheren Löhnen Nachdruck zu verleihen. Bei Verhandlungen habe es keine Einigung gegeben, sagte ein Gewerkschaftssprecher am späten Donnerstagabend (Ortszeit). "Der Streik geht weiter."

