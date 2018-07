São Paulo (AFP) In der brasilianischen Metropole São Paulo hat es am zweiten Tag eines U-Bahn-Streiks Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. An der blockierten Station Ana Rosa, einem der zentralen Verkehrsknotenpunkte, kam es der Polizei zufolge am Freitagmorgen (Ortszeit) zunächst zu Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und Bewohnern, die die U-Bahn nutzen wollten. Dann griffen Sicherheitskräfte ein und gingen mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die Streikposten vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.