Tokio (dpa) - Der Chef des japanischen Spieleherstellers Nintendo, Satoru Iwata, hat wegen gesundheitlicher Probleme seine Teilnahme an der Spielemesse E3 in Los Angeles nächste Woche abgesagt.

Seine Ärzte hätten ihm von einem Überseeflug in der nächsten Zeit abgeraten, zitierte das "Wall Street Journal" einen amerikanischen Nintendo-Sprecher. Iwata werde aber seine normale Arbeit in Japan weiter erledigen. Ernsthaft erkrankt sei der 54-jährige Manager nicht, hieß es ohne Angaben weiterer Details.

Die E3, die kommende Woche in Los Angeles startet, ist eine der wichtigsten Spielemessen weltweit. Nintendo dürfte einen schweren Stand haben.

Die Konsole Wii U verkauft sich längst nicht so gut wie erwartet und hat zudem mit Microsofts Xbox One und Sonys Playstation 4 vor einem halben Jahr zwei brandneue Rivalen bekommen.

Nintendo lädt in Kalifornien nur zu kleineren Runden ein, eine große Pressekonferenz wie die Konkurrenten hält das Unternehmen mangels Neuigkeiten nicht ab. Im laufenden Geschäftsjahr will das Traditionshaus wieder in die Gewinnzone kommen.

Digits-Blog vom Wall Street Journal