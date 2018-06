Köln (AFP) Mit Blick auf die Ukraine-Krise sind neun von zehn Bürgern in Deutschland (89 Prozent) der Meinung, dass die westlichen Staaten weiterhin im Gespräch mit Russland bleiben sollen. Nur neun Prozent sind der Auffassung, dass Moskau so weit wie möglich isolieren werden sollte, wie aus einer am späten Donnerstag veröffentlichten Umfrage des ARD-Deutschlandtrends hervorgeht.

