Berlin (AFP) Die Frauenrechtlerin und Journalistin Alice Schwarzer sieht sich erneut mit Steuervorwürfen konfrontiert. Wie "Spiegel Online" und "Focus Online" am Freitag berichteten, fanden im Mai Durchsuchungen bei Schwarzer statt. Schwarzers Anwalt Christian Schertz erklärte dazu in Berlin, das im Zusammenhang mit Schwarzers Steuernacherklärung eingeleitete Ermittlungsverfahren dauere "entgegen der ersten Annahme" noch an. Die Durchsuchungsmaßnahmen stünden "in diesem Zusammenhang".

