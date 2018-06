Bonn (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat bei UN-Klimagesprächen ein verstärktes deutsches Engagement für den Klimaschutz zugesichert. Zusätzliche Anstrengungen seien notwendig, um das nationale Ziel zu erreichen, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu verringern, sagte Hendricks am Freitag in ihrer Rede auf der Klimakonferenz in Bonn. Für konkrete Maßnahmen und deren Umsetzung verwies die Ministerin auf den von ihr für November angekündigten Aktionsplan für Klimaschutz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.