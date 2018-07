Brüssel (AFP) Die Europäische Union und Israel legen den Konflikt um die israelische Teilnahme an dem EU-Forschungsprogramm Horizont 2020 endgültig bei. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso reist am Sonntag nach Jerusalem, um gemeinsam mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu ein entsprechendes Abkommen zu unterzeichnen, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Israel wird somit das einzige nichteuropäische Land, das von dem EU-Programm zur Forschungsförderung profitiert.

