Offenbach (AFP) Zu Pfingsten haben Wetterexperten vor Hitze und hoher UV-Strahlung gewarnt. Erstmals in diesem Jahr gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Feiertage eine Hitzewarnung heraus, wie DWD-Sprecher Uwe Kirsche am Freitag in Offenbach sagte. Dafür müssen bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, wie zum Beispiel eine "gefühlte Temperatur" von über 32 Grad Celsius. Empfindliche und kranke Menschen reagieren aber schon viel früher auf heißes oder schwüles Wetter.

