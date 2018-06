Bénouville (AFP) Am Rande der Gedenkfeiern zur Alliierten-Landung in der Normandie vor 70 Jahren haben die Staatschefs der Ukraine und Russlands zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Petro Poroschenko und Wladimir Putin forderten bei ihrem ersten Treffen am Freitag ein "schnellstmögliches Ende des Blutvergießens im Südosten der Ukraine", wie der Kreml mitteilte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appellierte an Putin, sich für eine "Stabilisierung der Lage" einzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.