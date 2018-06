Paris (AFP) Nicht wenige Bürger in Europa sind bereits nach einer Trennung mit dem oder der Ex in Urlaub gefahren, weil sie auf die Reise nicht verzichten wollten. Dies ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut OnePoll im Auftrag des Internet-Anbieters Lastminute.com in fünf EU-Staaten vorgenommen hat. Befragt wurden den Angaben vom Freitag zufolge jeweils tausend Deutsche, Briten, Franzosen, Italiener und Spanier.

