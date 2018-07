Rennes (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat kurz vor einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unter Hinweis auf die Ukraine-Krise gewarnt, Frieden und Freiheit könnten rasch in Frage gestellt werden. Der Jahrestag der Alliierten-Landung in der Normandie 1944, der 6. Juni, solle dazu beitragen, "unser Engagement für den Erfolg Europas fortzusetzen", heißt es in einem Beitrag der Kanzlerin für die Tageszeitung "Ouest-France" (Freitagsausgabe). Das Recht müsse in Europa den Vorrang haben - und nicht das Recht des Stärkeren.

