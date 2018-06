Deauville (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Rande der D-Day-Feierlichkeiten in der Normandie Russlands Staatschef Wladimir Putin getroffen. Merkel und Putin begrüßten sich am Freitagvormittag in einem Hotel im nordfranzösischen Küstenort Deauville, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Im Zentrum des Gesprächs sollte die Ukraine-Krise stehen. Die Kanzlerin und der russische Staatschef haben in den vergangenen Wochen wiederholt über den Ukraine-Konflikt gesprochen, der zur schwersten Krise zwischen Russland und dem Westen seit Ende des Kalten Krieges geführt hat.

