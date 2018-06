Berlin (AFP) Haushaltsexperten der Opposition haben Union und SPD Täuschungen und Rechentricks bei der Etatplanung für das laufende Jahr vorgeworfen. Hintergrund ist die Entscheidung in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses in der Nacht zum Freitag, die Steuereinnahmen höher anzusetzen als noch in der Steuerschätzung vom Mai vorhergesagt und weitere Lücken durch eine nicht zugeordnete globale Minderausgabe in Milliardenhöhe zu schließen. Der Linken-Haushaltsexperte Roland Claus wertete dies als "organisierten Selbstbetrug und Täuschung der Öffentlichkeit".

