Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Möglichkeit eines Waffenstillstands in der Ukraine angesprochen. Dies berichtete der französischen Außenminister Laurent Fabius am Freitag, der am Donnerstagabend an dem Abendessen im Pariser Elysée-Palast teilgenommen hatte. Hollande und er selbst hätten darauf bestanden, dass ein Waffenstillstand nun Priorität habe, sagte Fabius dem Radiosender RTL. Auch der Konflikt um russische Gaslieferungen an die Ukraine sei "sehr offen" angesprochen worden.

