Colleville-sur-Mer (AFP) In einer Rede vor Kriegsveteranen hat US-Präsident Barack Obama am Freitag die Landung der Alliierten in der Normandie 1944 als "Brückenkopf" für das demokratische Zeitalter gewürdigt. Der Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg habe "die Sicherheit und das Wohlbefinden der Nachwelt gestaltet", sagte Obama auf dem US-Soldatenfriedhof von Colleville-sur-Mer. Frankreichs Präsident François Hollande sprach von einem "denkwürdigen Datum unserer Geschichte", an dem beide Völker in "demselben Kampf für Freiheit" vereint gewesen seien.

