Dortmund (SID) - Borussia Dortmund gastiert im Rahmen seiner Vorbereitung zur neuen Bundesliga-Saison im Duell der Fußball-Vizemeister beim englischen Top-Klub FC Liverpool. Das teilte der BVB am Freitag mit. Die Partie findet am 10. August (13.15 Uhr) an der Anfield Road statt.

Weitere Gegner der Dortmunder in der Vorbereitung sind Hessen Kassel, Zweitliga-Aufsteiger FC Heidenheim, der VfL Osnabrück, Rot-Weiss Essen und der SV Waldhof Mannheim.