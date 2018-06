Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach beschließt mit einem Test gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao am 9. August seine Vorbereitung auf die kommende Saison der Fußball-Bundesliga. Das teilten die Fohlen am Freitag mit. Dem Trainingsauftakt am 30. Juni folgen neun Testbegegnungen, unter anderem gegen den Zweitligisten 1860 München, den französischen Erstligisten Stade Rennes und den englischen Premier-League-Club Stoke City.