Berlin (dpa) - Zur Fußball-WM in Brasilien wird in den nächsten Wochen jedes Detail der deutschen Nationalelf unter die Lupe genommen. Im Fokus stehen sicher nicht nur die Schulter von Manuel Neuer und das lädierte Knie von Bastian Schweinsteiger, sondern auch die Tattoos und Frisuren der Spieler.

Und da sehe die deutsche Nationalmannschaft schon weltmeisterlich aus, meint der Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan im dpa-Interview. Er muss es wissen, schließlich frisiert er regelmäßig den Nationaltrainer Joachim Löw.

Frage: Welche Frisur im DFB-Team gefällt Ihnen am besten?

Antwort: Also von unserer Nationalelf gefällt mir natürlich unser Nationaltrainer am besten, in erster Linie. Aber auch (Marco) Reus sieht toll aus, finde ich. Also dieser Undercut ist toll, und er stylt sich ja auch ein bisschen anders immer. Ich finde das toll, dass die sich ein bisschen um die Frisuren, um die Haare kümmern und ein bisschen mehr machen. Denn sie sind ja nicht nur Sportler, sondern auch eine Marke, und sie repräsentieren ja auch Deutschland. Und deshalb ist es ganz toll, wenn man gut aussieht, wenn man auf das Feld geht.

Frage: Das ist also ein lässiger Undercut. Macht sich bestimmt auch bei den Fans beim Feiern gut.

Antwort: Ein Undercut ist immer wieder nicht nur modern, sondern auch sehr praktisch. Wenn man so viel läuft und es so heiß ist. Und wenn man sich nicht gerade eine Glatze schneiden möchte, dann ist es ganz gut, wenn man einfach alles rundherum ganz kurz hat und oben ein bisschen länger. Das geht schnell und sieht toll aus.

Frage: Vielleicht erleben wir ja auch in Deutschland ein Sommermärchen mit heißen Temperaturen. Dann passt der kurze Schnitt auch hierher.

Antwort: Genau, in den brasilianischen, tropischen Temperaturen und bei den vielen Reisen sind kurze Haare ganz gut. Mittlerweile sind ja die Spieler Charaktertypen. Sie brauchen jetzt nicht so ausgefallene Frisuren, grüne Haare oder rote Haare zum Beispiel, damit sie Aufmerksamkeit erregen. Das müssen sie nicht haben. Aber ein bisschen ein Haarschnitt wäre nicht schlecht.

Frage: Bei welchem Nationalspieler sehen Sie denn noch Verbesserungspotenzial in Sachen Frisur?

Antwort: "Also, ich finde zum Beispiel (Mario) Götze könnte die Haare länger tragen. (Toni) Kroos könnte die Haare länger tragen. Kroos sieht super aus. Ich finde Kroos ist ein toller Charaktertyp, doch er könnte die Haare länger tragen. Der ist ein cooler Typ und hat tolle Haare und das kann er auch zeigen."

ZUR PERSON: Shan Rahimkhan betreibt zwei Friseursalons in Berlin, in denen nicht nur Jogi Löw, sondern auch schon Stars wie Leonardo DiCaprio oder Jodie Foster zu Gast waren. Er ist ein bekennender Fußball-Fan: Sein Herz schlägt nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch für den Bundesligisten Hertha BSC Berlin.

Shan Rahimkhan